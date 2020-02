Doku speelde de linkerflank van Moeskroen aan flarden: "Spijtig dat ik niet kon scoren"

Moeskroen-linksachter Nemanja Antonov ligt naar verluidt vandaag in bed met een serieuze verkoudheid. De verdediger voelde vooral in de eerste helft tegen Anderlecht Jérémy Doku voorbij snellen. De 17-jarige begint zijn immense talent te laten zien.

Doku snelde Antonov keer op keer voorbij. Die gebruikte alles wat legaal en iets illegaler was om hem te stoppen, maar het lukte niet. Enkel die goal of assist ontbrak, maar dat lag deze keer niet geheel aan hemzelf. "Spijtig dat ik niet kon scoren of een assist geven ja."

Doku gaf een paar goeie voorzetten, maar zijn ploegmaats waren ofwel niet aanwezig, of gingen de mist in met hun schot. "Het is heel belangrijk voor het vertrouwen van de wingers - Francis en mezelf - dat de spitsen er eentje intrappen. Dan is het toch leuk dat Antoine, met wie we nog samenspeelden bij de beloften, een belangrijke maakt."

In de tweede helft kwamen Doku en Amuzu heel wat minder in het stuk voor. "Dat vond ik ook raar ja. Het ging wel goed de eerste helft, maar in de tweede zagen we heel wat minder ballen. Moeskroen voetbalde ook wel meer, maar er kwam nog weinig onze kant op."