Werd Lior Refaelov gespaard voor de beker? "Ik heb niet eens met de coach gesproken"

In de 1-0 nederlaag van Antwerp op Club Brugge kwam Lior Refaelov niet aan bod. Verrassender is dat Bölöni hem niet eens richting de opwarming stuurde om in te vallen.

De trainer van Antwerp had een zeer defensieve strategie gekozen om op het veld van de leider te voetballen. Er werd gedacht dat Refaelov ging invallen om iets te forceren, maar de aanvallende middenvelder bleef de hele wedstrijd op de bank.

Toch was Lior Refaelov een basisspeler in de voorbije negen wedstrijden. In een interview met Het Laatste Nieuws gaf de 33-jarige toe niet op de hoogte te zijn van de plannen van Bölöni. "Ik heb hierover met mijn coach geen enkel woord gewisseld. Misschien was hij mij aan het sparen voor donderdag in de Belgische beker." In ieder geval is de aanvallende middenvelder niet ziek of geblesseerd.