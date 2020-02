Landry Mulemo gaat zijn bijzondere carrière in België beëindigen

UR Namur is de tiende club sinds het professionele debuut van Landry Mulemo waar de voormalige speler van Standard aan de slag is. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op een bijzonder parcours.

Landry Mulemo naderde de leeftijd van 18 jaar in 2004 waarop Standard besloot om hem op huurbasis naar Sint-Truiden te sturen. Op 21 augustus van dat jaar maakte de linksachter zijn debuut tegen Moeskroen. Uiteindelijk voetbalde Mulemo drie seizoenen bij de Kanaries en speelde hij er 72 matchen.

Mooie tijd bij Standard

Door zijn goede voorzet en zijn offensieve kwaliteiten kreeg de linksback meteen het vertrouwen bij zijn terugkeer naar Standard. Hij stapelde de basisplaatsen en de invalbeurten op, ondanks zijn spierblessure die hem twee maanden aan de kant hield.

In zijn eerste jaar bij Standard veroveren de Rouches meteen hun eerste landstitel in 25 jaar. Na het kampioenenjaar kwam hij nog vaker aan spelen toe en was hij titularis in de testmatchen die nog lange tijd in het collectieve geheugen van de Standard-fan zullen staan.

Na de twee opeenvolgende titels kent Standard een moeilijk jaar omdat het enkele sleutelspelers zag vertrekken. Mulemo bleef echter een belangrijke pion voor Bölöni, maar in 2010 ging hij zijn geluk in het buitenland beproeven. Hij was einde contract in Luik en tekende bij Bucaspor, waar hij in de basis stond.

Toch stond hij een jaar later in België, bij Kortrijk. Daar speelde hij twee seizoenen en scoorde hij zijn tweede goal uit zijn carrière. Zijn eerste maakte hij als Kanarie. De club liet hem naar Beitar Jerusalem vertrekken, maar een half jaar later koos hij alweer voor het Hongaarse Kaposvar.

Ook daar duurde zijn passage maar een half jaar, waarop hij opnieuw naar vertrouwd gebied trok: opnieuw naar Kortrijk, ditmaal voor één seizoen. In de zomer van 2015 vond hij geen nieuwe club en het duurde anderhalf jaar voor hij weer onderdak vond. Eerst bij het Albanese Vllaznia en vervolgens bij het Maltese Birkirkara.

Ook bij die werkgevers hield hij het niet langer dan zes maanden vol en na een periode twee jaar durende periode van inactiviteit zette hij op 27 januari zijn kribbel bij UR Namur in de tweede amateurklasse, waar hij een ploegmaat is van Logan Bailly.