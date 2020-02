Doellijntechnologie: 13 clubs in 1A voor het systeem, één club openlijk tegen

Moet doellijntechnologie ingevoerd worden in de Belgische competitie? 13 ploegen zijn absoluut voor het systeem, maar Waasland-Beveren is er als enige club openlijk tegen. Volgens de voorzitter is het te duur, omdat het ook niet veel gebruikt zal worden op een jaar.

Door onder meer het doelpunt van Hans Vanaken tegen Antwerp vinden veel mensen dat er doellijntechnologie moet ingevoerd worden in de Belgische competitie. Goedkoop is het niet, want het zou zo'n 320.000 euro moeten kosten om het te installeren. Er is ook nog 64.000 euro aan jaarlijkse onderhoudskosten.

Het Laatste Nieuws ging polsen bij de clubs wie voor doellijntechnologie is en 13 ploegen zouden voor het systeem zijn. Alleen Waasland-Beveren is er duidelijk tegen. Voorzitter Dirk Huyck vindt het te duur omdat het niet zo veel gebruikt zal worden op een jaar. KV Oostende en Cercle Brugge vinden het geen slecht idee, maar ook zij kunnen het volledige bedrag niet zelf betalen.

De grote ploegen willen dat de kleine ploegen even veel zouden betalen, want volgens Michael Verschueren, de manager van Anderlecht, is iedereen gelijk voor de wet. Ook Club Brugge en AA Gent delen deze mening. Antwerp denkt dan weer aan een verdeelsleutel.