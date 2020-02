Mboyo en Kagé geven hun kijk op situatie bij RSCA: "In België kent niemand het voetbal zo goed als Kompany"

Ilombe Mboyo en Hervé Kagé vormen bij Kortrijk een opvallend duo, zoals ze dat al wel meer deden in de loop van hun loopbaan. Als Brusselaars hebben ze ook zo hun eigen kijk op de situatie bij Anderlecht.

"Als je zo'n project start als dat van Kompany, weet je dat het niet makkelijk is", zegt Mboyo in HNB. De journalisten, de spelers en de fans verwachten veel van Anderlecht, het blijft de grootste club van België. Ik vertrouw erop dat het goed komt. Het project verdient krediet."

Tijd geven

In België kent niemand het voetbal zo goed als Kompany", treedt Kagé hem bij. "Geen enkele trainer, journalist of eender wie in de Jupiler Pro League kan uit zo'n carrière putten als hij. Geef hem nog wat tijd", pleit Kagé voor geduld.

En wat met hun maat Anthony Vanden Borre? "De kwaliteiten heeft hij sowieso", weet Mboyo. "Nu traint hij er ook voor en met de mentaliteit zit het snor. Met alle respect voor de huidige spelers van Anderlecht, maar een Vanden Borre die honderd procent is, heeft ruimtschoots zijn plek in dat elftal. Hij speelt dan gemakkelijk mee."