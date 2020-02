Dit is de selectie van Anderlecht voor de trip naar Gent: géén Kompany en nóg twee sterkhouders buiten strijd, andere jongens wel opgelapt

RSC Anderlecht trekt morgen naar de Ghelamco Arena van KAA Gent voor nog maar eens een match op het scherpst van de snee in de strijd om play-off 1. En Frank Vercauteren kan géén beroep doen op Vincent Kompany.

Vincent Kompany bleef de voorbije dagen binnen met enkele pijntjes. Frank Vercauteren hoopte de aanvoerder speelklaar te krijgen voor de reis naar de Arteveldestad, maar dat is dus niet gelukt.

En er is nog meer slecht nieuws voor paars-wit. Ook Kemar Roofe en Nacer Chadli liggen nog steeds in de lappenmand en kunnen Anderlecht niet helpen in belangrijke wedstrijd in de strijd om play-off 1.

Mét nieuwkomers

Elias Cobbaut is dan weer wel opgelapt geraakt voor de wedstrijd, waardoor Vercauteren achteraan minder moet schuiven. Ook Antoine Colassin zit in de wedstrijdselectie, net als aanwinsten Dejan Joveljic en Marko Pjaca.