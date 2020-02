KV Kortrijk vs Antwerp: Stijn De Smet en Cisse Severeyns leggen uit waarom hun ex-ploeg de bekerfinale haalt

Alles kan nog in de strijd tussen KV Kortrijk en Antwerp om het tweede finaleticket van de Beker van België. We spraken met een ex-speler uit elk kamp en vroegen waarom hun ex-ploeg zal doorstoten naar de volgende ronde. Aan het woord zijn Stijn De Smet en Cisse Severeyns.

Stijn De Smet - KV Kortrijk

"Kortrijk zit in een goede flow. Na wat ze tegen Club Brugge hebben laten zien, moet je concluderen dat ze mentaal sterk staan. Anders kom je niet van 0-2 terug tegen zo'n ploeg. Het draait gewoon de laatste weken.

Het thuisvoordeel zal uiteraard ook meespelen en het veld niet te vergeten. Dat ligt er niet geweldig bij en zij zijn het wel gewend om erop te spelen. Alle hoop is overigens op de bekerfinale gevestigd, want anders kan het op een mager seizoen uitdraaien. Met Moffi lijken ze nu ook een nieuw speerpunt gevonden te hebben."

Cisse Severeyns - Royal Antwerp FC

"Als je me voor de heenmatch had gevraagd hoeveel kans Antwerp had om naar de finale te gaan had ik 75% gezegd. Na de 1-1 thuis is dat nog maar 55%. Ik geef Antwerp dus nog steeds het voordeel, omdat ze toch over meer kwaliteit beschikken en dat is toch een doorslaggevende factor.

Maar alleen daarmee win je geen matchen of toernooien. De goede uitgangspositie van een defensief uitgekookt Kortrijk en de afwezigheid van Dieumerci Mbokani spelen dan weer in het nadeel van de bezoekende ploeg. Antwerp moet op zoek naar een doelpuntje en ik denk dat het na verlengingen pas 1-2 zal worden."