Eén Antwerp-speler moet de bekerfinale op het schorsingsbankje uitzitten

Antwerp trekt op 22 maart naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel en één speler weet nu al dat hij niet op het wedstrijdblad mag staan: Amara Baby.

Antwerp gaat naar de Heizel en neemt mee: Dieumerci Mbokani. De Congolese topschutter van de Great Old zat een schorsingsdag uit tijdens de return in het Guldensporenstadion en zag zijn ploegmaats met 0-1 winnen en doorstoten naar de finale. Maar hij zag ook hoe Amara Baby in de slotfase tegen geel aanliep.

In de 1/16 finale pakte hij in de tweede verlenging tegen Lokeren ook al geel en twee gele kaarten in het toernooi betekent een speeldag brommen. Laat dat nu net de finale zijn voor de Senegalese flankaanvaller, wat een pech!

"Dat is voetbal en dat moet je accepteren. Zo'n dingen gebeuren nu eenmaal als je tegen een goede ploeg staat. Ik ben blij voor het team, maar ik vind het toch wat jammer. Een finale is iets ongelooflijks. Ik kan het weten want ik stond met Auxerre tegenover PSG (Auxerre verloor de finale van de Coupe de France met 1-0, nvdr.). Ik zal er zijn om het team te steunen", besloot hij.