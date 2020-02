Welke wedstrijden staan er dit weekend op het programma in 1B? Een overzicht

Het blijft razend spannend in 1B. Het verschil tussen de leiders (Beerschot en Virton) en de nummer 6 (Union) bedraagt momenteel maar twee punten. Komt er dit weekend afscheiding?

De eerste match staat vanavond op het programma. Beerschot moet op bezoek bij Roeselare en kan een enorme zaak doen als ze de drie punten mee naar huis nemen. Makkelijk wordt het niet, want in de eerste periode speelde Roeselare thuis gelijk tegen Beerschot. Het werd 1-1.

OH Leuven - Lommel en Virton - Union

Op zaterdag staan er twee wedstrijden op het programma. OHL kan over Lommel klimmen als ze een thuisoverwinning boeken. Ze hebben met Croizet, Limbombe en Van den bergh enkele belangrijke troeven in huis gehaald waarmee ze ook de tweede periode willen winnen.

Virton staat voorlopig mee aan de leiding in de tweede periode en dit weekend kunnen ze, mits een overwinning, Union misschien wel helemaal uittellen. Union boekte vorig weekend wel een 0-2 overwinning op het veld van Lokeren en hun sterkhouder Tabekou is de laatste weken in vorm.

Westerlo - Lokeren

Voor Sporting Lokeren is het nog maar eens een wedstrijd van alles of niets. De club staat moederziel alleen laatste en de play-downs lijken onvermijdelijk. Westerlo doet dan weer volop mee voor de tweede periodetitel, maar vorige week werd verloren op het veld van Beerschot. Ze hebben dus iets recht te zetten.

Klassmenten

Tweede periode

1) Beerschot - 16

2) Virton - 16

3) Lommel - 15

4) Westerlo - 14

5) OHL - 14

6- Union - 14

7) Roeselare - 11

8) Sporting Lokeren - 6

Algemeen klassement

1) Virton - 43

2) OHL - 42

3) Westerlo - 40

4) Union - 36

5) Beerschot - 33

6) Lommel - 26

7) Roeselare - 22

8) Sporting Lokeren - 19