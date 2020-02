Verval en interne problemen bij FC Barcelona: wat is er aan de hand?

Het draait de laatste weken niet bij FC Barcelona. Ze staan nog wel op de tweede plaats in de Spaanse competitie, maar het voetbal is niet meer wat het geweest is en er zijn ook heel wat interne problemen bij de club.

Het grootste probleem is uiteraard de ruzie tussen Eric Abidal en Lionel Messi. Abidal zou gezegd hebben dat de spelers verantwoordelijk zijn voor het ontslag van Valverde en dat ze te weinig moeite deden om goed te presteren.

Deze woorden zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Lionel Messi en nu zijn er heel wat geruchten over een mogelijk vertrek van de Argentijn. Zo zouden Juventus, PSG, Manchester City en Manchester United hem willen weghalen bij FC Barcelona.

Maar Messi is niet de enige ongelukkige speler in Catalonië. Arturo Vidal en Ivan Rakitic willen vertrekken en Umtiti is vooral bezig met een rechtszaak. Hij was een huis aan het huren, maar hij zou er volgens The Guardian veel schade aangericht hebben.

Er zijn ook nog andere problemen bij Barcelona. Zo zijn er deze winter veel spelers vertrokken, maar hebben ze niet echt vervanging gehaald. Luis Suarez kampt nog met een blessure en Ousmane Dembele is dan weer geblesseerd voor de rest van het seizoen, waardoor manager Quique Sétien maar 16 spelers kon selecteren voor de bekerwedstrijd tegen Athletic Club (1-0 nederlaag).

Het rommelt dus duidelijk bij FC Barcelona en de vraag is of ze hier nog uit gaan geraken. Vooral de factor Messi zal de komende weken/maanden zeer belangrijk worden. Blijft hij of vertrekt hij in de zomer?