L'Equipe onthult en verrast: maar liefst drie ex-Buffalo's zijn grootverdieners bij hun club in de Ligue 1

De Jupiler Pro League lijkt de laatste jaren steeds meer te evolueren naar een springplankcompetitie voor de Premier League, de rijkste competitie van de wereld. Toch boeren sommige ex-spelers van onze vaderlandse competitie ook niet onaardig in andere landen.

Zo onthult L'Equipe nu ook enkele cijfers betreffende de verloning van enkele grootverdieners in de Ligue 1 bij hun respectievelijke Franse club. Hierin zien we enkele bekende namen pronken, maar liefst drie ex-spelers van KAA Gent zijn de grote slokkop van hun team.

Ex-Buffalo's aan de macht

Het gaat om Matz Sels (€90,000 per maand), Thomas Foket (€60,000 per maand) en Moses Simon (€150,000 per maand) bij respectievelijk Strasbourg, Reims en Nantes.

Grootverdieners van de Ligue 1 is het trio dan weer allerminst. Neymar spant in Frankrijk natuurlijk nog altijd de kroon met een astronomisch maandsalaris van maar liefst 3,060,000 euro.