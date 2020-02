"De club staat nu terug op een hoogte waar ze lang niet gestaan heeft" - en play-off 1 halen is het volgende doel

22 maart staat vanaf donderdagavond met een dikke vette rode stip aangeduid in de agenda van elke Antwerp-fan. Laszlo Bölöni was de 'morning after' een tevreden man, maar hij stelde al meteen een nieuw objectief.

Van een feestje was er bij Laszlo Bölöni absoluut geen sprake, want zondag komt Genk al naar het Bosuilstadion. Toch had de trainer van Antwerp een korte nacht achter de rug. Een vijftal uurtjes had hij geslapen, zo gaf de Roemeen daags na de knotsgekke partij tegen KV Kortrijk aan.

"De emoties zijn inmiddels al wat bekoeld. Het was een zwaar bevochten match, net zoals Club Brugge het moeilijk had in Waregem. De spanning was te snijden en er waren weer enkele moeilijk te begrijpen fases", verwees hij naar de niet gefloten strafschop na handspel van Tuta. "Maar dat is net wat deze competitie zo speciaal maakt, zeker?"

Play-off 1

Antwerp mag nu voor het eerst sinds 1992 nog eens naar de Heizel voor een bekerfinale. "Dit was een belangrijke prestatie voor iedereen die bij de club betrokken is en ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. De club staat nu op een hoogte waar ze al heel lang niet meer gestaan heeft", schatte hij de kwalificatie voor de finale in.

Toch stelde de Roemeen al meteen een nieuwe doelstelling. "Nu moeten we ons zo snel mogelijk zien te kwalificeren voor play-off 1", besloot hij. Niemand die eraan twijfelt dat Antwerp straks zal aantreden in play-off 1, maar mathematisch is er inderdaad nog geen zekerheid.