Vanderhaeghe kreeg rood: "Blijkbaar mag je niets zeggen tegen de ref op het veld"

Kortrijk-trainer Yves Vanderhaeghe kreeg na de wedstrijd tegen Antwerp nog een rode kaart aangesmeerd van scheidsrechter Laforge. Vanderhaeghe begreep er niets van...

Vanderhaeghe wou uitleg over een fase met Mboyo. "Het ging totaal niet over de penalty. Ik wilde beleefd een uitleg gaan vragen. Mboyo kreeg een duw met beide handen in de rug en hij floot niet, terwijl wij voor eenzelfde fase wel een fout tegen kregen. Maar blijkbaar mag je niets zeggen tegen de ref op het veld. Die camera's zien alles hé. In de vestiaire mag je wel iets zeggen. Laforge zei niets, maar zwaaide gewoon twee keer met zijn kaarten."

Over de wedstrijd dan: "De kleine ploeg wou voetballen, de grote niet. Maar we worden weer genekt door het penaltyverhaal", zuchtte Vanderhaeghe.