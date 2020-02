Ndayishimiye legt zijn vertrek bij Anderlecht uit: "Het was zeker niet evident"

Mike Trésor Ndayishimiye gooit hoge ogen in Nederland. De 20-jarige aanvaller komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht, maar daar zag hij geen toekomst meer. Hij legt uit waarom hij paars-wit verliet.

Ndayishimiye kon ook bij de U21 van Anderlecht al op een balletje trappen hoor, maar hij werd altijd geassocieerd met een gebrek aan discipline. Hij ging geen kans krijgen bij de A-ploeg en Emilio Ferrera zette hem na drie jaar terug naar de U19. "Mentaal ben ik daar sterker van geworden", zegt hij in HLN. "Al was het zeker niet evident. Gelukkig had ik steun aan Gert Verheyen, die me blééf oproepen voor de nationale jeugdteams. Dat was een goeie motivatie."

"Ik zat er in een mooie generatie. Saelemaekers, Bornauw, Sambi Lokonga, Doku, Yari Verschaeren, Kayembe...: ik heb met al die gasten samengespeeld. We hadden in die tijd steeds de bal, voetbalden iedereen naar huis. Bij Anderlecht ging het automatisch goed. Weet je wat mijn werkpunt is? Mijn agressiviteit en grinta. Volgens mijn vader is het een rechtstreeks gevolg van mijn jaren bij Anderlecht. Het was er te simpel."