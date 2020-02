Vanhaezebrouck is streng voor Lamkel Zé: "Hij is niet onmisbaar voor dit Antwerp" en "Hij is een schoolvoorbeeld van iemand die verschrikkelijk veel aandacht nodig heeft"

Didier Lamkel Zé: 'you love him or you hate him'. Er is geen tussenweg. Bij zowel fans als ploegmaats is het kookpunt nu wel stilaan bereikt. Ook Hein Vanhaezebrouck heeft het wat gehad met één van de attracties van onze Jupiler Pro League.

In De Zondag pakt ex-coach van onder meer Anderlecht en Gent de excentriekeling van Antwerp hard aan: "Hij is niet onmisbaar voor Antwerp. Hoeveel matchen heeft hij al beslist voor de Great Old? Misschien is hij niet zo goed als iedereen zegt." Aandachtszoeker "Hij is een schoolvoorbeeld van iemand die verschrikkelijk veel aandacht nodig heeft. Van waar dat komt, weet ik niet. Vanuit zijn jeugd, misschien? Als Lamkel Zé geen positieve aandacht krijgt, dan maar negatieve." "Dat is niet eens zó kwalijk, als je je ploeg geen punten kost, dat weet Bölöni ook wel. Maar ik vraag mij af wat gebeurt als mannen als Mirallas, Miyoshi en Rodriguez, die soms moeten schuiven voor Lamkel Zé, eens echt zouden rechtstaan."