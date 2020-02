🎥 Eén onjuiste VAR-interceptie en de schlemielige rode kaart van Asamoah onder de loep

Slechts vijf van de acht competitiewedstrijden in de hoogste voetbalklasse werden afgewerkt, maar toch was er het nodige voer voor discussie.

Het Professional Refereeing Department keek terug op het voorbije voetbalweekend en zag een onjuiste VAR-tussenkomst. Dat gebeurde toen Dorian Dessoleil de 4-0 voor Charleroi binnenkopte na een corner. De VAR vond dat hij Deschacht te hard in de rug duwde en dat de scheidsrechter de beelden moest bekijken. Die deed dat ook en keurde het doelpunt af.

"Niet nodig", aldus het Referee Department. Het gaat om een 'normaal voetbalcontact' en dan moet de videoref niet ingrijpen. Ook de scheidsrechter ging in de fout, want hij had zijn beslissing niet moeten wijzigen volgens de Referee Department. 4-0 werd het uiteindelijk nog wel via Nicholson.

Later op de avond was er nog een vreemde rode kaart voor Samuel Asamoah van Sint-Truiden. Hij stond al geel geboekt bij het vervolledigen van zijn hattrick en die vierde hij door een boodschap op zijn shirt te tonen door het shirt over zijn hoofd te trekken.

"Enkel het shirt optillen om een boodschap te tonen, maar daarbij het shirt niet uitdoen of het hoofd bedekken, wordt niet bestraft met een gele kaart. Dat is een actie die wel gemeld moet worden in het rapport van de scheidsrechter", luidde de uitleg van het Referee Department.