OH Leuven zet eerste stap richting unicum, Schuermans en Euvrard reageren: "Staan daar niet plots" en "Eindelijk clean sheet?"

OH Leuven doet weer helemaal mee om ook de tweede periode te winnen. Nog drie finales winnen en het unicum lijkt dichtbij te zijn. "Dit komt niet zomaar uit het niets", klinkt het bij spelers en coach.

"De eerste clean sheet van de tweede periode? Dat doet deugd, maar het was niet echt een item. Dat leefde niet in de groep, de drie punten waren het belangrijkste. We hebben gewoon opties achterin en we deden het goed", aldus Kenneth Schuermans na de 3-0 tegen Lommel.

"We zijn er altijd in blijven geloven dat we ook in de tweede periode ons mannetje konden staan en konden meestrijden voor de eindoverwinning. Elke speeldag opnieuw werd en wordt het klassement door elkaar gegooid. Als je ziet waar we nu staan … We hadden een objectief in de eerste periode en hebben nu ook een objectief voor die tweede periode. En als het niet lukt, dan hebben we nog een vangnet."

Het komt niet plots dat we daar bovenaan meedraaien

Ook coach Euvrard is duidelijk: "Het is niet dat we zomaar plots opnieuw bovenaan meedraaien. We zijn gestaag aan het groeien en hebben er de voorbije weken hard aan gewerkt. We begonnen goed aan de tweede periode en zijn nu opnieuw in vorm aan het komen."

"Enkel vlak voor de winterstop hadden we misschien even een iets mindere periode, maar nu zijn we opnieuw op dreef. Het staat stabieler achterin en we willen het in de tweede periode proberen af te maken. Er komen nog drie finales aan."