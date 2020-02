Ajax-directeur Van der Sar laat zich uit over BeNeLiga: "Het niveau zou omhoog kunnen gaan"

Ook in Nederland is het oprichten van de BeNeLiga een zwaar gespreksonderwerp. Onze noorderburen hebben zo ook hun voor- en tegenstanders. Ajax-directeur Edwin van der Sar houdt de kerk nog wat in het midden.

Van der Sar wacht de conclusies af. "Door de toevoeging van bepaalde clubs zou het niveau van de wedstrijden omhoog kunnen gaan. Belangrijk is om te kijken naar het totale plaatje, de competities moeten ook op andere niveaus goed worden ingevuld. En alle partijen, andere clubs, de Keuken Kampioen Divisie, supportersgroeperingen, etcetera, worden erbij betrokken om hun mening te geven", schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Want ook bij Ajax zijn ze bezig met de hervormingen in het Europese voetbal. "Maar geen enkele club richt zich alleen op een Europese competitie. De clubs uit Engeland of Spanje zullen, zolang ze daar 250 miljoen euro incasseren dankzij de tv-rechten, nooit uit hun eigen competitie stappen. Zeker nu de veranderagenda in het betaald voetbal nauwelijks veranderingen heeft teweeggebracht, moeten we met elkaar in Nederland kijken hoe we kunnen groeien."