Mislukt bij Anderlecht, belangrijk bij Charleroi: "Hij zou meer passen bij een topclub als Gent"

Ryota Morioka heeft bij Anderlecht nooit zijn stempel kunnen drukken. Bij Charleroi is hij één van de belangrijkste spelers geworden, zelfs op een positie voor de verdediging.

Philippe Albert is niet verrast. "Ryota voetbalt erg intelligent. Onder druk heeft hij de techniek om in één tijd te spelen. Bij Waasland-Beveren speelde hij uitzonderlijke matchen met Seck in steun achter hem. Het verbaast me niet dat hij bij Charleroi ook een rij lager presteert. Hij is ook goed omringd met Ilaimaharitra, die nog meer het defensieve werk opknapt", analyseert hij in HLN.

Anderlecht kwam op het verkeerde moment. "Morioka had pech in een ploeg te komen die niet draaide. Anderlecht is al jaren complex. Kums kon zich er ook niet doorzetten, Trebel zit op de bank... Morioka kan makkelijker meedraaien in een ploeg als AA Gent, dat graag offensief en in één à twee tijden speelt."