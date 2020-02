Vincent Mannaert blikt tevreden terug naar deze transferperiode: "Het was een zeer succesvolle mercato"

Met de transfer van Jelle Vossen (naar Zulte Waregem) en de overname van Michal Krmencik had Club Brugge een relatief rustige wintermercato in vergelijking met vorige zomer.

Vincent Mannaert herinnert zich met trots de succesvolle zomermercato waarin Wesley, Danjuma, Nakamba en Denswil voor 60 miljoen zorgden voor Club Brugge.

"Het was de beste mercato. Ook al mogen we niet vergeten dat het te danken is aan de spelers in kwestie, hun werk en prestaties hebben hun vruchten afgeworpen", vertelde Mannaert aan LN24. "Het is ook het resultaat van langdurig collectief werk."

Club Brugge lijkt een goede voorsprong te hebben genomen op de rest van de Jupiler Pro League en wordt nu gezien als een voorbeeld. "Op dit moment zou ik zeggen dat deze status gerechtvaardigd is. Maar in de sport is het niet vandaag dat telt, maar morgen", besluit Mannaert.