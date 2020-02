OFFICIEEL: sterkhouder Juventus heeft zijn contract verlengd

Wojciech Szczęsny heeft zijn contract verlengd bij Juventus. De 29-jarige doelman is meer dan ooit de nummer één bij de Italiaanse club.

De Poolse international kwam in 2017 aan bij Juventus en hij had de zware taak om de opvolger van Buffon te worden. Nu is hij een onbetwiste sterkhouder bij de eerste ploeg en de club heeft beslist om de doelman te belonen.

Het contract van de Poolse doelman met een verleden bij Arsenal en AS Roma is net verlengd tot 2024. Een contractverlenging voor een grote keeper, zoals in het persbericht van de club staat.