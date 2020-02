Wat als... een supercomputer gelijk zou hebben? Dan ziet de eindstand van de Premier League er zo uit

Het lijkt nu al zeker dat Liverpool FC binnenkort de champagne mag ontkurken. De strijd om de Europese plaatsen is echter nog volop bezig. Maar wat als we het kunnen voorspellen?

SportBible liet namelijk een supercomputer los op de Premier League. Aan de hand van de uitslagen van de voorbije maanden, de onderlinge duels en andere statistieken kon die supercomputer de eindstand voorspellen.

Correct is het allerminst en zekerheid om snel een gokje te gaan wagen is er niet. Plezant is het daarentegen wel.

1. Liverpool FC 112 punten 2. Leicester City 84 3. Manchester City 77 4. Chelsea FC 69 5. Sheffield United 61 6. Wolverhampton Wanderers 58 7. Tottenham Hotspur 56 8. Manchester United 55 9. Arsenal FC 48 10. Everton FC 48 11. Crystal Palace 45 12. Newcastle United 45 13. Brighton & Hove Albion 44 14. Burnley FC 43 15. Southampton FC 40 16. West Ham United 37 17. AFC Bournemouth 34 18. Aston Villa 31 19. Watford FC 30 20. Norwich City 27

In dit geval zal er ook bij Sheffield United een glaasje champagne gedronken worden. De promovendus mag bij deze simulatie meteen Europa in.

Ook opvallend is het triootje Tottenham, Manchester United en Arsenal. De drie grootmachten grijpen naast de Europese tickets.