🎥 De Ideale Wereld steekt op geniale wijze de draak met regeringsvorming én de flipchart van Filip Joos: "Tossen voor de vorming van een regering?"

馃帴 De Ideale Wereld steekt op geniale wijze de draak met regeringsvorming 茅n de flipchart van Filip Joos: "Tossen voor de vorming van een regering?"

De flipchart van Filip Joos in Extra Time? Het deed de nodige wenkbrauwen fronsen afgelopen week. En ondertussen is er ook heel wat gedoe omtrent de regeringsvorming en de rol van Koen Geens, de zoveelste onderhandelaar al in het rijtje.

En dus dachten ze bij De Ideale Wereld: daar kunnen we wel wat mee. In een heerlijke parodie wordt zowel met Koen Geens als met Extra Time de draak gestoken. Koen Geens krijgt van de koning één week extra time om een regering te vormen. Welke stappen hij verder moet nemen, werd uitvoerig besproken in het nieuw politiek praatprogramma ‘Extra Time’. pic.twitter.com/UEseom87dk — De Ideale Wereld (@DeIdealeWereld) February 12, 2020 Zo zou de 'Extra Time' die Geens kreeg om een regering te vormen simpelweg verwijzen naar het televisieprogramma. Waarop onder meer de beelden van het flipboard in verband met het doelpunt van Hans Vanaken in Club Brugge - Antwerp werden gebruikt om het over de regeringsvorming te hebben. Geniet mee ...