Als Marc Wilmots moet kiezen tussen De Bruyne en Hazard ...

Marc Wilmots kreeg een aantal bijzondere vragen voorgeschoteld, waaronder ook eentje met de keuze tussen Eden Hazard en Kevin De Bruyne.

Na vier jaar als selectieheer bij de Rode Duivels kent Marc Wilmots natuurlijk de twee sterren van de nationale ploeg erg goed.

Keuze

Maar wie is de sterkste van de twee, De Bruyne of Hazard? "Het is belachelijk om zoiets te vragen", aldus Wilmots tegen RMC.

"Het zijn twee totaal verschillende spelers. Eden is meer de man van de dribbel en van de neus voor doelpunten, Kevin ziet de dingen dan weer sneller met oog op de laatste pass, waarmee hij het spel kan versnellen. Ze zijn niet te vergelijken, maar horen allebei tot de top-10 van de wereld.