Makarenko viert eerste basisplaats in 14 maanden tijd en wil het verleden bij Anderlecht achter zich laten

Yevhen Makarenko kreeg van Yves Vanderhaeghe al een invalbeurt in het bekerduel tegen Antwerp, maar op bezoek bij Waasland-Beveren mocht de Oekraïense middenvelder nog eens in de basis starten.

De laatste keer dat dat gebeurde was op 2 december 2018 op bezoek bij Racing Genk in een Anderlecht-shirt. 437 dagen gingen er voorbij sinds die wedstrijd, maar nu mag Yevhen Makarenko zich eindelijk weer een basisspeler noemen bij Kortrijk. Hij stond ons te woord als een gelukkig man.

"Gelukkig over het feit dat ik nog eens aan een match mocht beginnen en gelukkig over het resultaat. Ik wil iedereen van de Kortrijk-familie bedanken voor het vertrouwen in mij. Dat doet echt deugd", ging hij verder. Hij kon overigens meteen de datum van zijn laatste basisplaats bovenhalen, het ultieme bewijs hoe gebrand hij was op deze terugkeer.

2 december 2018: Makarenko tijdens zijn laatste optreden als basisspeler.

Bij Anderlecht paste hij niet meer binnen het project van de club en had hij geen uitzicht meer op speelkansen. Nooit leuk natuurlijk, voor een geboren winnaar. "Ik ben een prof dus ik wachtte op de kans om mezelf te tonen, maar die kreeg ik niet. Maar het verleden is het verleden en dat wil ik achter me laten, zodat ik kan mezelf kan focussen op het positieve en op het verhaal bij Kortrijk."

En natuurlijk ook op zichzelf, want helemaal de oude voelt Makarenko zich nog niet. "Ik voel dat ik nog wat matchen kan gebruiken om meer wedstrijdritme te kweken en ik voel me nog niet helemaal fit", besloot hij. Kortrijk huurt de middenvelder van Anderlecht tot 30 juni 2021.