'PSG wil Mbappé uit klauwen van Real houden door hem de bestbetaalde speler (en de cijfers zijn om van te duizelen) ter wereld te maken'

Real Madrid maakt zich sterk dat Kylian Mbappé volgend seizoen het maagdelijk witte shirt van de Spaanse grootmacht zal dragen. PSG is echter niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij het vertrek van het goudhaantje.

We lieten gisteren al weten dat Real Madrid en Kylian Mbappé een persoonlijk akkoord hebben. Dat kan je HIER nog eens nalezen. De Koninklijke flirt al langer met de Fransman, maar PSG is niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken.

Eerst en vooral is er natuurlijk het prijskaartje. De 21-jarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2022 in de Lichtstad. PSG wil 300 miljoen euro (!) aan hem verdienen. En de Parijzenaren hebben in de soap rond Neymar al bewezen dat plooien geen optie is.

Enig probleem: met een nukkige speler ben je ook niets. Volgens AS heeft PSG ook daar dé oplossing voor: geld. Veel geld. Les Rouge et Bleu willen Mbappé een absoluut monstercontract voorschotelen. De cijfertjes: vijftig miljoen euro per jaar.

Bestbetaalde speler ter wereld

Mbappé zou op die manier de bestverdiende speler op deze aardbol worden. En meer verdienen dan Lionel Messi of Cristiano Ronaldo kan hem over de streep trekken. Voor de volledigheid: Neymar verdient in Parijs jaarlijks zo’n 37 miljoen euro.