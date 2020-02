Stijn Vreven: "We laten hun sleutelspelers tot twee keer toe vrij aanleggen"

Westerlo toonde bijna de ganse partij meesterschap, maar in het slot werd het toch nog bibberen. Ondanks de pijnlijke 3-2 nederlaag onthoudt Lokeren-coach toch vooral positieve zaken. Al was het in defensief opzicht wel héél flauw bij momenten.

Het eerste en derde doelpunt van Westerlo vielen op quasi identieke wijze. Respectievelijk Brüls en Abrahams werden vrijgespeeld aan de rand van de zestien meter. Net de twee gevaarlijkste pionnen van Westerlo mochten telkens helemaal vrij uithalen en het resultaat was telkens hetzelfde: doelpunt.

"Je kan zeggen dat het knappe goals zijn -en dat zijn ze ook-, maar in die fases verdedigen we gewoon veel te laks. Het kan gewoon niet dat hun 'key players' daar vrij mogen aanleggen", analyseert Stijn Vreven.

"Hoewel het resultaat hetzelfde is als de vorige keer, stappen we nu met een heel ander gevoel van het terrein. De vorige keer (0-4 in eigen huis, nvdr.) was een non-match van onze kant, terwijl we vandaag wel meededen. We hebben lef getoond en dat stemt me tevreden. Ik heb alweer veel positieve zaken gezien waarop we kunnen voortbouwen."