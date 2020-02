Mercier niet te spreken over tweede helft van zijn ploeg: "Vooral daar heb ik het moeilijk mee"

Waasland-Beveren moest iets rapen tijdens de inhaalmatch tegen Kortrijk om niet langer het enige mikpunt van Cercle Brugge te zijn in de degradatiestrijd, maar de Leeuwen van het Waasland gaven niet thuis.

Trainer Arnauld Mercier was na afloop van de partij niet te spreken over de tweede helft van zijn ploeg. "Er was te weinig beweging en een overvloed aan slechte voorzetten en passes. Te veel technische slordigheden dus. We wisten ook dat De Sart een uitstekende rechter heeft en dan lieten we hem zo gemakkelijk trappen", somde hij op wat er fout ging.

Nu naar Club Brugge

De veilige kloof van negen punten werd gereduceerd naar zes, waardoor de druk toch weer begint toe te nemen. "De druk is er al sinds ik hier ben. Met nog vijf speeldagen te gaan moeten we een voorsprong van zes punten verdedigen. Dat lukt alleen als iedereen tot het uiterste gaat en dat gevoel had ik in de tweede helft niet. Daar heb ik het moeilijk mee, zeker gezien de situatie waarin we verkeren", legde hij uit.

De volgende match van W-B is er eentje op het veld van Club Brugge, dat zelf ook iets recht te zetten heeft. "Het programma is moeilijk, ja. Maar alle matchen zijn voor dit Waasland-Beveren moeilijk. Dat hebben we tegen Kortrijk gezien. Mentaal moeten we nu zo fris mogelijk proberen te blijven", besloot hij.