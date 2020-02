📷 Fort Ghelamco? Deze club speelt écht in een kasteel

AA Gent lijkt dit seizoen onklopbaar in eigen huis. Geen enkele club raapte er meer dan een punt.

De Ghelamco Arena werd daardoor omgedoopt tot Fort Ghelamco. Een straffe prestatie, maar klein bier in vergelijking met FC Kvareli Duruji. Een club uit de lagere regionen in Georgië.

Kvareli Duruji speelt zijn thuiswedstrijden namelijk in het Kvarlis Tsentraluri Stadioni… in een oud kasteel. Er zijn lelijkere locaties om te voetballen, lijkt ons.

🥰 | Wij hebben sinds kort een Georgische voetbalclub in onze harten gesloten: FC Duruji Kvareli. De ploeg speelt op het derde niveau en we horen je inderdaad denken: who cares? Totdat je hun Kvarlis Tsentraluri Stadioni hebt gezien. Wij zijn verliefd. pic.twitter.com/9VpgTBizfm — Over de Bal (@OverdeBal) February 14, 2020

FC Kvareli Duruji play in the Georgian 5th Division, and their pitch is inside an old castle. Have a wonderful Friday. pic.twitter.com/VJy4zAheCD — MUNDIAL (@MundialMag) February 14, 2020