Vercauteren heeft al een goed beeld van zijn nieuwe spits, die dit weekend moet spelen: "'t Is een echte, hij geeft niks meer af"

Veel keuze heeft Frank Vercauteren niet: dit weekend speelt Dejan Joveljic in de spits op KV Mechelen. Fysiek lijkt dat alvast geen probleem te worden? En qua matchritme? "Tja, 't is in ieder geval een echte goalgetter!"

Vercauteren zag de Serviër een hele week op training en heeft zich al een goed beeld kunnen vormen. "Fysiek lijkt hij ok. Hij doet alle trainingen op hoge intensiteit mee, maar die daalt ook naarmate de week vordert. Dat is ook logisch na lange tijd niet gespeeld. Maar we hebben inderdaad niet veel keuze hé." Niet dat Vercauteren zich veel zorgen maakt. Al zullen zijn ploegmaats van Joveljic niet moeten verwachten dat hij op het middenveld de bal gaat opeisen. 't Is er eentje die leeft in de zestien. "(lacht) Ja, hij kent maar één ding voor de goal, een echte goalgetter. Hij geeft niks meer af. Alleen als hij echt niet meer kan scoren. Dat zijn de echte hé."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (15/02).