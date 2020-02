Blijft hij of blijft hij niet? Laszlo Bölöni is bijna einde contract en spuit mist over zijn toekomst

Op 30 juni loopt het contract van Laszlo Bölöni af bij Royal Antwerp FC. De Roemeen kwam aan het roer nadat de club promoveerde en heeft een aanzienlijk aandeel in het huidige succesverhaal. Toch is er nog veel onduidelijkheid over zijn toekomst.

En zelf kan of wil hij er ook niet veel over kwijt. Het is dus maar de vraag of de 66-jarige Roemeen volgend seizoen nog in de dug-out staat bij de Great Old. "We moeten er nog over praten. Het moment komt nog", bleef Laszlo Bölöni mysterieus.

Maar wanneer? Nog voor de play-offs? "On vera." Wil hij wel in België blijven? "On vera." Al heeft hij het wel duidelijk naar zijn zin in ons land. "Zoals ik al vaker heb aangegeven is het mijn tweede land geworden. Ik voel me hier goed en ken veel mensen", besloot hij.