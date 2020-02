Raskin na eerste basisplaats: "Voor dit soort wedstrijden speel ik voetbal"

Michel Preud'homme dropte Nicolas Raskin verrassend in de basis tegen Club Brugge. De jongeling deed het lang niet onaardig.

Raskin zat de vorige zeven wedstrijden op de bank zonder één minuut te mogen invallen. In de topper tegen Club Brugge stond hij plots aan de aftrap. Toch was hij niet verrast dat hij mocht starten.

“We waren deze wedstrijd al een week tactisch aan het voorbereiden”, aldus de ex-speler van Anderlecht en AA Gent.

“Ik was wel wat zenuwachtig, maar eens de wedstrijd begon waren die zenuwen weg. Het was een fysieke wedstrijd, maar we hebben onze taak goed vervuld.”

“Ik ben alleszins blij met deze eerste basisplaats. Het is voor dit soort wedstrijden dat ik voetbal speel. Ik ben altijd hard blijven werken en in mezelf blijven geloven.”