Wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit voor Anderlecht? "In huidige markt zeker niet onmogelijk"

Jeremy Doku is aan een opvallend seizoen bezig bij RSC Anderlecht en dat is ook scouts her en der niet ontvallen.

Bij Anderlecht maken ze zich stilaan sterk dat ze van Doku op termijn de duurste uitgaande transfer aller tijden kunnen maken, nog duurder dan Tielemans dus. Doorontwikkelen Een bedrag van 25 miljoen euro om de jongeling te laten vertrekken? "In de huidige markt is het niet onmogelijk", aldus ex-Anderlechtcoach Fred Rutten bij Het Laatste Nieuws. "En al helemaal niet als Doku zich zo blijft door ontwikkelen zoals hij heeft gedaan", alsdus nog de gewezen oefenmeester.





