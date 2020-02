Hoe zou het zijn met... Thomas Enevoldsen

Thomas Enevoldsen is tegenwoordig aan de slag bij Orange County in de USL Championship. Hij werd in december weggehaald bij FC Sacramento. De eerste speeldag in Amerika staat gepland op 7 maart.

Thomas Enevoldsen heeft al bij heel wat ploegen gespeeld in zijn carrière. In het verleden was hij actief in Denemarken, Nederland en België. Tussen 2012 en 2015 was hij namelijk aan de slag bij KV Mechelen.

Hij kwam over van FC Groningen, maar de flankaanvaller kon zich nooit echt doorzetten bij KV Mechelen. Na twee seizoenen werd hij verhuurd aan Aalborg en nadien werd hij ook definitief verkocht aan de Deense club. Enevoldsen was goed voor 6 doelpunten en 4 assists in 37 wedstrijden.

Na Aalborg speelde hij nog even bij NAC Breda, maar nu is hij al twee jaar aan de slag in Amerika. Hij begon bij Orange County, maar hij speelde ook al bij Indy Eleven en FC Sacramento. Sinds december speelt hij dus opnieuw bij Orange County.



Orange County speelt in de USL Championship. De competitie is een soort van reservecompetitie van de MLS. De MLS-ploegen proberen op deze manier jeugd te laten doorstromen en ze hopen dat de jonge spelers zich zo verder kunnen ontwikkelen.

Enevoldsen doet het voorlopig niet slecht in Amerika met 37 doelpunten in 75 wedstrijden. Op 7 maart zal hij de competitie beginnen met Orange County. De club speelt thuis tegen El Paso.