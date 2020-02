Concurrent Castagne kan kiezen tussen Oranje en Mannschaft: "Allebei voetbalgekke landen"

Robin Gosens is een 25-jarige flankspeler die bij Atalanta Bergamo aan een sterk seizoen bezig is. De concurrent van Timothy Castagne speelde nog geen interlands, maar dit lijkt een kwestie van tijd te zijn. Maar: komt hij uit voor Oranje, of kiest hij voor Duitsland?

Robin Gosens werd in Duitsland geboren, maar heeft een Nederlandse moeder. Door zijn goede prestaties -hij scoorde dit seizoen al zeven keer als flankspeler in een 3-5-2 - lijkt een selectie niet meer veraf te zijn.

"Ik voel me zowel Nederlands als Duits", vertelt Gosens aan NOS. "Ik ben opgegroeid in Duitsland, net over de grens met Nederland. Maar ik heb ook al heel lang in Nederland gevoetbald. Het zijn allebei voetbalgekke landen die leven voor het voetbal."

"Ik heb nog niets gehoord van beide landen. Voorlopig hoor ik vooral de media erover spreken. Het is een lastige keuze voor mij", besluit Gosens, die in 2017 Heracles verliet voor een avontuur in de Serie A.