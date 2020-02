Waasland-Beveren ziet degradatiespook weer verschijnen: "Met deze grinta redden we ons altijd!"

Waasland-Beveren gaf zaterdag in de allerlaatste seconden een belangrijk punt weg tegen Club Brugge. Een punt dat hen op meer dan één overwinning van Cercle Brugge had kunnen brengen. Arnaud Mercier was wel blij met de mentaliteit die zijn spelers toonden.

Maar het degradatiespook waart intussen weer rond op de Freethiel. "De situatie is eigenlijk niet echt veranderd voor ons", meent Mercier. "Het zal duren tot de laatste wedstrijd, dat blijft zo. "Het is wel een zure tegengoal die we slikken. Met tien was het sowieso niet makkelijk. Al ben ik niet zeker of de ref een tweede geel had moeten trekken voor Agyepong. Een fout: ja. Geel? Nee." Mercier trekt zich wel op aan de inzet van zijn spelers. "Hoe dan ook ben ik ervan overtuigd dat, als mijn spelers in de komende vier wedstrijden dezelfde grinta en samenhorigheid kunnen opbrengen, we ons altijd zullen handhaven."