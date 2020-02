Nog eentje om te overtuigen! 23 van de 24 Belgische profclubs zijn akkoord met televisiecontract

Nog eentje te overtuigen. Enkel Antwerp FC ligt nog dwars in het dossier van de televisierechten. KAA Gent is uiteindelijk toch akkoord met het voorstel dat vorige week al op tafel lag.

Dat laten de Buffalo's zelf weten. KAA Gent weigerde vorige week nog het document te ondertekenen. In de Arteveldestad had men extra vragen bij het akkoord met Eleven Sports.

En die vragen - zo werd er gewag gemaakt van voorakkoorden - werden vanmiddag beantwoord door de Pro League. "De gesprekken waren verhelderend en positief. Bovendien is solidariteit een waarde die de club wil uitdagen."

Nu nog richting Deurne-Noord

Nog eentje te gaan dus. Antwerp FC wil nog steeds een groter deel van de koek. De Great Old is de enige Belgische profclub die nog niet akkoord is. De woensdag ligt nog steeds op woensdag.