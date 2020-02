Sonck is duidelijk over betwiste strafschopfase Dennis: "Dit is 100 procent penalty"

Club Brugge ging met een 1-1 gelijkspel rusten in de zestiende finales van de Europa League, maar blauw-zwart was niet gediend door de scheidsrechterlijke beslissingen.

In de aanvangsfase infiltreerde Emmanuel Dennis in de zestienmeter. Man U-goalie Romero kwam wel erg wild uit en leek de excentrieke aanvaller foutief onderuit te halen. Niet volgens ref Aleksei Kulbakov en ook de VAR greep niet in.

Onbegrijpelijk volgens Sonck, die te gast was als analist bij Sporza: "Als je de herhaling ziet, kan je je toch ook afvragen of dit geen rode kaart was. Bovendien is er een VAR in de Europa League. Waar zitten die mensen? Dit is 100 procent penalty."