Anderlecht-aanwinst is klaar om voor de knikkers te spelen: "Ik moet meteen mijn beste niveau halen"

Anderlecht deed op de wintermercato nog een fikse inspanning in een poging om zich alsnog in play-off 1 te murwen. Op vier speeldagen van het einde ziet het er echter zeer benard uit voor de Brusselaars.

Een van die aanwinsten die paars-wit afgelopen winter binnenhaalde is Kemar Lawrence. De Jamaicaan moet nog zijn debuut maken, maar wil zo snel mogelijk zijn steentje bijdragen aan dat doel: "Ik moet dominant en agressief zijn", zegt de linksback op de RSCA Official-App.

Meteen op de afspraak

"Ik heb geen tijd om fouten te maken want we zitten in een beslissende fase van het seizoen. Ik moet dus meteen mijn beste niveau halen. Dat is mijn doel: zo snel mogelijk op dat veld staan en zoveel mogelijk de drie punten proberen te rapen."