Club Brugge speelde een sterke wedstrijd tegen Manchester United: "We hebben bewezen dat we op hetzelfde niveau zitten"

Simon Mignolet speelde opnieuw een sterke wedstrijd bij Club Brugge. Hij was zelfs betrokken bij het doelpunt, want hij gaf de assist aan Dennis goed heeft geholpen. Hij is de eerste doelman die sinds 2015 een assist kan geven in de Europa League.

Club Brugge verdiende donderdagavond beter, maar de troepen van Philippe Clement lieten het liggen bij de afwerking. "We zijn trots op wat we hebben bereikt. Een goede wedstrijd tegen Manchester United. Maar gezien het aantal kansen dat we hadden, hadden we de match kunnen winnen en ook een clean sheet zat erin. Toch was het doel vóór de wedstrijd om een open wedstrijd te kunnen spelen. Man U zal thuis favoriet zijn, maar we hebben bewezen dat we op hetzelfde niveau zitten", zei Simon Mignolet na de wedstrijd.

De Rode Duivel heeft een assist kunnen geven aan Dennis. "We hebben dit al verschillende keren geprobeerd in de match, maar het werkt niet altijd. Het was een goede bal en Dennis legde hem er goed in", aldus de keeper van Club Brugge.

"We hebben een goed team. Tegen deze tegenstanders kan je goed voetballen omdat er ruimte is. Het enige wat absoluut moet worden verbeterd is de efficiëntie", concludeerde Simon Mignolet. Opvallend weetje: Hij is de eerste doelman die sinds 2015 een assist kan geven in de Europa League.