Officieel: speler die in de zomer nog naar Club Brugge kon, verlaat Serie A

Stoke City leent Giannelli Imbula uit aan Lecce dit seizoenn maar de centrale middenvelder heeft de Italiaanse club intussen al verlaten. Hij kon in de zomer ook naar Club Brugge, maar hij koos dus voor de Serie A.

Giannelli Imbula heeft zijn contract bij Lecce opgezegd zoals in het persbericht van Lecce staat. Over iets meer dan zes maanden heeft hij in alle competities 4 wedstrijden gespeeld en 1 doelpunt gescoord.

De 27-jarige middenvelder keert terug naar Engeland om zich bij zijn moederclub Stoke City aan te sluiten. Zijn contract loopt in 2021 af, dus hij zal zich moeten bewijzen tegenover de Engelse club. In 2016 ging hij nog voor 25 miljoen euro naar Stoke City en in de zomer kon hij nog naar Club Brugge.