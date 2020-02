Antwerp dreigt sterkhouder gratis de deur uit te zien gaan: "Ik verlaat de club zonder spijt als ik mijn geluk elders kan vinden"

Bij Antwerp smeedde coach Bölöni dit seizoen een ijzersterk geheel. Vooral de defensie staat als een huis. Toch is de kans groot dat sportief directeur D'Onofrio komende zomermercato op zoek moet naar extra defensieve mankracht.

Bij 'The Great Old' zijn immers zowel Sinan Bolat als Dino Arslaganic eind dit seizoen einde contract. De Turkse doelman is op zoek naar een nieuwe uitdaging en Antwerp anticipeerde ook al op zijn vertrek met de komst van de Iraniër Beiranvand.

Onzekerheid

Arslaganic is er nog niet aan uit waar zijn toekomst ligt: "Eerlijk gezegd, ik denk daar nu niet te veel over na", zegt de Bosnische Belg aan Sudpresse. "Soms is het beter om stil te zijn dan om onzin te verkondigen."

"Als ik zal verlengen en beide partijen zijn tevreden, dan zal dat met veel plezier gebeuren. Maar als ik Antwerp moet verlaten, waarom niet? Ik heb hier drie goede seizoenen gehad, ik verlaat de club zonder spijt als ik mijn geluk elders kan vinden."