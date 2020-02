Dries Wouters scoort als ... linksachter: "Uitgerekend vanop die plek"

KRC Genk boekte drie heel belangrijke punten op bezoek bij KV Kortrijk. Met dank aan ... Dries Wouters, die op linksachter speelde.

Vorige week speelde hij nog op het middenveld, maar door de blessure van Jere Uronen werd Dries Wouters in het Guldensporenstadion op linksachter neergezet: "Ik heb daar in de jeugd ook al gespeeld", aldus de gelegenheidsback.

Punten waren broodnodig na nederlaag tegen Standard

"Dus ik depanneerde op die plaats met plezier. Dat ik dan ook uitgerekend nog vanop die plaats kan scoren? Dat pakte wel heel erg goed uit", aldus Wouters dolgelukkig na de wedstrijd - wetende dat hij zo zijn team aan drie belangrijke punten hielp.

"Het zou afhangen van een moment, want we wisten op voorhand dat we tegen een ploeg in vorm speelden en dat het niet makkelijk zou zijn om te winnen in Kortrijk. Na de nederlaag in Standard waren de punten ook echt broodnodig."