Sterkhouder KRC Genk geschorst tegen Club Brugge: "Vinden hier wel een oplossing voor"

KRC Genk heeft met Kortrijk een eerste klip weten te omzeilen, maar volgend weekend wacht met Club Brugge een nieuwe moeilijke tegenstander. En dat moeten de Limburgers doen zonder Joakim Maehle.

De rechtsachter liep tegen KV Kortrijk tegen een vijfde kaart aan en zal er zo niet bij zijn tegen Club Brugge volgend weekend: "Het is heel jammer voor mij dat ik die match niet kan spelen, maar we zullen daar wel een oplossing voor vinden", aldus Maehle daarover zelf.

Maehle geschorst

"Dat hij geschorst is, is jammer. We willen die drie punten graag thuishouden en we zullen zien hoe we dat kunnen doen, al zal het tegen Club Brugge sowieso niet makkelijk zijn. We hebben nog iets goed te maken aan de fans", aldus Dries Wouters.

En ook coach Hannes Wolf wil er ook zonder Maehle iets van maken: "Mijn job is elke week anders. Natuurlijk willen we geen blessures of schorsingen, maar we vinden hier wel een oplossing voor. We willen heel sterk zijn tegen Club Brugge om hen te kloppen. Hoe ik dat zal doen en in welke opstelling? Dat zullen we nog wel zien."