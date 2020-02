Beckham is razend ambitieus met Inter Miami FC: "De namen van Ronaldo en Messi hoor ik het vaakst"

Met het vertrek van Ibrahimovic zagen de Amerikanen een internationale supervedette de MLS de rug toekeren. Niet getreurd, want de Amerikanen zien mogelijks in de toekomst opnieuw enkele wereldsterren schitteren in hun competitie.

David Beckham heeft namelijk grote plannen met zijn club Inter Miami FC. De voormalige kapitein van de Engelse nationale ploeg heeft zijn zinnen gezet op enkele grote namen. Adrian Heath, trainer van Minnesota United, bevestigt aan The Daily Mirror de geruchten. Ronaldo & Messi "Ik hoor al een tijdje dat er in de toekomst echt grote aankopen worden gedaan door Miami en de namen van Ronaldo en Messi hoor ik het vaakst", zegt de 59-jarige Brit. "Het zou geweldig zijn voor het Amerikaanse voetbal als zulke spelers naar de MLS komen en als iemand het voor elkaar kan krijgen, is het Beckham. Voor Ronaldo en Messi zijn er eigenlijk maar twee bestemmingen denkbaar: Los Angeles en Miami. Maar ik zie ze echt alleen naar Miami vertrekken."