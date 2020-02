Gouden Stier Jonathan David na hattrick: "Die eerste plaats wil ik niet meer afgeven"

AA Gent speelde een uur lang kat en muis met STVV. Exponent van de Buffalo's was andermaal Jonathan David. Hattrick, applausvervanging én alleen op kop in de topschuttersstand. De Canadees is klaar voor AS Roma, zoveel is duidelijk.

Met een brede glimlach passeerde Jonathan David als laatste in de mixed zone. De wedstrijdbal veilig verstopt in zijn rugzak na zijn eerste hattrick. "DIt is mijn eerste hattrick. Vorige week in Eupen stokte het na twee vroege doelpunten. Deze keer was het wel raak. Fantastisch voor me, al moet ik natuurlijk ook mijn ploegmaats bedanken." Vooral het derde doelpunt verraadde enorm veel klasse. Jonathan David beschrijft: "Ik kreeg de bal perfect aangespeeld. Ik kon de verdediger vrij eenvoudig afschudden, waarna ik met een paar lichaamsbewegingen probeerde te kijken of de keeper al dan niet ging liggen. Dat de bal erin ging, was fantastisch." Vrijwel onmiddellijk daarna mocht David gaan rusten. Heel de Ghelamco Arena trakteerde zijn goudhaantje op een staande ovatie. "Zoiets doet deugd. Het geeft me een fantastisch gevoel en bezorgt me veel vertrouwen voor donderdag." Gouden Stier En zo speelt Jonathan David volgende week met de Gouden Stier op zijn rug. Hij heeft drie treffers meer dan Mbokani (15 goals), wiens motor sputtert de laatste tijd. "Het is absoluut geen obsessie, maar het is duidelijk dat ik het seizoen als topschutter wil afsluiten. Ik wil die eerste plaats op de topschutterslijst niet meer afgeven. Het gaat zeer goed de laatste weken, maar ook Mbokani heeft al bewezen dat hij op eender welk moment kan scoren", besluit de Canadese youngster.