Gojko Cimirot weet waar het fout ging: "Sindsdien gaat het echt weer beter met Standard"

Standard staat na zaterdag - dankzij een 1-0-overwinning tegen Antwerp - met een knappe 7 op 9 op een mooie derde plaats. Maar die deelt het momenteel nog met Charleroi, de tegenstander van volgende week.

Voor Standard is doel nummer één binnen. zich plaatsen voor Play-off 1. "Dat is uiteraard goed nieuws en het is dan ook nog met een zege tegen een sterke tegenstander", legde Gojko Cimirot uit na de wedstrijd. "Sinds onze wedstrijd tegen Club Brugge hebben we getoond dat het beter gaat. En tegen Antwerp hebben we dat verder gezet. We verdienden de overwinning."

De thuisploeg domineerde grotendeels de debatten in de eerste helft, maar kreeg grote Antwerpse tegenspraak in de tweede. "Ze duwden ons achteruit waardoor we ons beste spel weer moesten bovenhalen. Maar nu moeten we nog even op ons goed niveau presteren om de reguliere fase zo goed mogelijk af te sluiten", vertelde de Bosniër vooraleer hij kort nog iets zei over het doelpunt van Oulare. "Hij verdient het. Hij werkt veel en ik hoop dat hij nog meer doelpunten zal maken."