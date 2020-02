Slotspeeldag in 1B komt eraan, maar moet Beerschot wel spelen?

Door de resultaten van de voorbije speeldag schieten er nog maar twee kandidaten over die aanspraak maken op de tweede periodetitel in de Proximus League: Beerschot en Westerlo.

Alle wedstrijden worden vrijdagavond op hetzelfde tijdstip afgewerkt, omdat het om de laatste speeldag van de reguliere competitie gaat. Voor de meeste ploegen toch, want Beerschot en Virton herspelen hun nietig verklaarde match op 2 maart. Ná de reguliere fase dus. Tot zover het nut van alle partijen op hetzelfde tijdstip te spelen...

Westerlo kan vrijdag maar beter winnen op het veld van Union, want Beerschot kan de drie punten zomaar in de schoot geworpen krijgen. Door de financiële perikelen bij Sporting Lokeren moet de club misschien forfait geven. 5-0 voor Beerschot, drie gouden punten en een zeer goede zaak wat het doelpuntensaldo betreft. Bij winst vrijdag is Westerlo dus nog niet zeker van periodewinst.