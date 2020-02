Vlap verklaart de 'extra' vreugde bij goal van Kompany

Het was opmerkelijk: de vreugde bij de goal van Vincent Kompany was nog groter dan bij de andere goals. Iedereen sprong in de nek van hun kapitein. Hendrik Van Crombrugge kwam er zelfs het hele veld voor overgestoken.

Niet dat de vreugde bij de andere goals niet groot was, maar die van Kompany was blijkbaar toch nog wat specialer. "We scoorden nog nooit op stilstaande fase dit seizoen", aldus Michel Vlap. Dat is niet helemaal juist, want het is de tweede keer, maar soit... "Als dat dan eens lukt, zijn we natuurlijk blij."

Maar ze waren uiteraard ook blij voor Kompany zelf. "Tuurlijk, hij is de basis van het project, de bezieler van waar we mee bezig zijn. Hij verdient die beloning voor het vele werk dat hij doet. Daarom waren we ook zo blij voor hem."