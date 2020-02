Anthony Vanden Borre hoopt in de reguliere competitie al een keer in de brede wedstrijdkern te zitten

Anthony Vanden Borre werkte de winterstage af bij Anderlecht en speelde al een oefenmatch. "We nemen hem erbij om hem de komende maanden in te zetten", klonk het toen bij Vercauteren, maar kort daarna blesseerde de 32-jarige verdediger zich.

Antony Vanden Borre leek zich op korte termijn naar een plaatsje bij de wedstrijdselectie van Anderlecht te voetballen, maar eind januari liep de rechtsachter een kleine spierscheur op. De verloren zoon van paars-wit is nu terug bijna fit en heeft een doel voor ogen.

Nog in de reguliere competitie wil hij tot de ruime wedstrijdselectie van de recordkampioen horen. Dat weet Het Nieuwsblad. Anderlecht speelt nog drie matchen in de reguliere competitie en probeert daarin play-off 1 te bereiken, maar het heeft de situatie niet meer in eigen handen. Op 15 maart valt het doel over de reguliere competitie. Dan trekt RSCA naar STVV.

Maar nu is het de vraag of Vercauteren de ex-Rode Duivel meteen nodig heeft. Rechtsachter Murillo was zondag nog uitstekend en de ploeg begint nu toch te draaien.